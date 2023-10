Il giornalista Ivan Zazzaroni si esprime sul caso del belga con un lunghissimo editoriale di cui vi riportiamo alcuni estratti.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parla dell’annosa questione del ritorno di Lukaku a San Siro da avversario. “Lukaku è dunque malato di insofferenza cronica, oltre che di gol, eppure da mesi si trova al centro di un’intollerabile campagna stampa tesa a demonizzarlo: l’hanno dichiarato colpevole di promesse mancate e comportamento sgradito agli interisti: aveva giurato amore eterno e invece s’è stufato ed è uscito di casa per un’altra. Non è stato il primo, non sarà l’ultimo. Sul centravantone belga è stato detto e scritto di tutto. E a pochi giorni dalla partita dei malumori c’è chi continua ad annunciare proteste rumorose, un’accoglienza degna dei peggiori barabba. Eppure proprio in questo periodo si avverte nel calcio italiano una sorprendente tendenza al perdonismo, specie nei confronti degli autori di tradimenti assai più seri”.

Romelu Lukaku

Il dilemma

“Lukaku si pone tra Figo e Ronaldo, nonostante siano trascorsi tanti anni e si siano sprecati gli appelli al fair play, a peace and love. […] Dove voglio arrivare? I tifosi possono fare quello che vogliono, è un loro diritto, è previsto nel ruolo. Ma Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco, compagni di squadra di Calhanoglu, altro protagonista del salto della quaglia, si comporteranno da professionisti e colleghi, abbassando i toni, o favoriranno l’ondata (non vi dico di cosa)? PS. Ho molto apprezzato l’intervento della Roma in difesa di Big Rom. Come dite: non ha fatto nulla Beh, allora apprezzo la coerenza: la società è abituata a non alzare un dito per tutelare i suoi. Unica eccezione, il recentissimo comunicato a favore di Zalewski e El Shaarawy, accusati ingiustamente da Corona. Il silenzio è un testo facile da fraintendere, disse un giorno il Patriarca di Antiochia”.

