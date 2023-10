Marco Fassone, ex dirigente di Inter e Milan, ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «Il Napoli non è assolutamente tagliato fuori dalla lotta allo scudetto. Le quattro grandi non sono nelle migliori condizioni possibili. La Juventus mi ricorda quella post Calciopoli. L’Inter è la più compatta e più solida, ma non si sa se la proprietà tra 6 mesi sarà la stessa o meno. La battaglia ci sarà, forse in questo momento Inter e Juventus sono le favorite».

