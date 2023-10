Il giornalista esperto in economia Marco Bellinazzo è tornato a parlare del futuro societario del club nerazzurro.

Man mano che passano le settimane si parlerà sempre più del futuro societario dell’Inter: com’è noto Suning deve restituire i 250 milioni di euro prestatigli dal fondo Oaktree altrimenti questo diventerà proprietario del club. La scadenza è a maggio 2024 e con gli interessi maturati la cifra è arrivata quasi a toccare quota 400 milioni di euro; Zhang sta cercando di rifinanziare il debito senza esserci riuscito finora. In alternativa si cerca un compratore ma la richiesta è piuttosto alta ed ammonta a 1,3 miliardi di euro, cifra che fa scappare tutti i possibili compratori.

L’esperto

Marco Bellinazzo a News.superscommesse.it ha parlato del futuro societario dell’Inter menzionando un’ipotesi mai considerata prima. “L’Inter dovrà restituire entro maggio del 2024 una cifra enorme ad Oaktree, altrimenti l’impresa di gestione patrimoniale con sede in California prenderà il possesso della stessa società nerazzurra”.

Sede Inter

Gli scenari

“Tale nodo è da sciogliere il prima possibile. Va rifinanziato il debito attuale che scade, appunto, a maggio. Ci sono ancora 4 mesi davanti, che lasciano aperto il tutto a scenari anche completamente diversi, prima di marzo, mese in cui già una strategia dovrà essere pronta. Il mercato dei tassi d’interesse, purtroppo per l’Inter, non aiuta in questo periodo. Ma la volontà del governo cinese di non perder un asset così importante potrebbe, tuttavia, fare la differenza”.

L’articolo Zhang: la Cina potrebbe aiutarlo a tenere l’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG