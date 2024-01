Il giornalista Ivan Zazzaroni si è espresso così al termine della Supercoppa Italiana vinta dall’Inter contro il Napoli: le sue parole

Intervenuto dagli studi Mediaset al termine di Napoli Inter, Ivan Zazzaroni commenta così la vittoria della Supercoppa Italiana da parte dei nerazzurri.

ZAZZARONI – «Non avevo dubbi che vincesse, mi dispiace per la dinamica. Il Napoli è cambiato radicalmente, era arrivato fino a quel punto difendendosi bene poi… Io vorrei vedere una partita in cui l’arbitro non la decide. Mazzarri dopo il rosso ha dovuto cambiare tatticamente tutta la squadra. Sembrava inevitabile che vincessero, Lautaro ogni volta che ha il pallone fa paura».

