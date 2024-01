Enrico Varriale ha commentato a caldo la vittoria dell’Inter nella finale di Supercoppa col Napoli: le dichiarazioni durissime

Attraverso X, Enrico Varriale commenta duramente la vittoria dell‘Inter nella Supercoppa Italiana contro il Napoli.

La #Supercoppa va a @inter, la squadra più forte che nel recupero trova il gol vittoria con #Lautaro. Ma l'uomo decisivo è l'arbitro #Rapuano che costringe i campioni d'Italia per 30 minuti in 10 con la scandalosa espulsione di #Simeone.Per #Mazzarri si ripete l'incubo del 2012. — enrico varriale (@realvarriale) January 22, 2024

LE PAROLE – La #Supercoppa va a inter, la squadra più forte che nel recupero trova il gol vittoria con #Lautaro. Ma l’uomo decisivo è l’arbitro #Rapuano che costringe i campioni d’Italia per 30 minuti in 10 con la scandalosa espulsione di #Simeone. Per #Mazzarri si ripete l’incubo del 2012.

L’articolo Varriale shock dopo la Supercoppa: «Il migliore in campo? L’arbitro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG