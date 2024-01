L’ex calciatore della Juve, Massimo Mauro, commenta così il rosso a Simeone che ha deciso la Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter

Al termine di Napoli Inter, finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri, Massimo Mauro commenta dagli studi rosso il cartellino rosso estratto a Simeone dopo la doppia ammonizione.

ROSSO A SIMEONE – «Lo step on foot viene ormai considerato quasi un fallo da espulsione, per me non è nemmeno da ammonizione. Ma ormai il regolamento è così…».

