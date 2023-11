Zazzaroni sorprende: «Allegri non chiederà rinforzi per gennaio a Giuntoli. Ecco il motivo». Così il direttore del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, questa mattina scrive della calma che Massimiliano Allegri vorrebbe traslare dal campo al calciomercato Juve.

Così Zazzaroni: «Allegri è intenzionato a non chiedere interventi in corsa alla proprietà nonostante nei primi tre mesi abbia perso Pogba e Fagioli, pezzi pregiati della mediana. Giuntoli e Manna continuano ugualmente a sondare il mercato, a Londra hanno incontrato tanto il Tottenham per Hojbjerg quanto l’agente di Kalvin Phillips del City, ma non sembrano troppo convinti di sviluppare seriamente dei discorsi: l’operazione Hojbjerg prevede tempi rapidi e costi elevati, assai più semplice arrivare a Phillips. Che però non convince. Sono in particolare le risposte fornite da Kean, Kostic, Rugani, Miretti e Gatti a spingere Allegri al conservatorismo: il senso del sacrificio, la disponibilità e la l’applicazione dei ragazzi gli hanno permesso di tenere la Juve in corsa per la zona Champions; Max ha peraltro fatto ricorso a tutte le conoscenze del suo bagaglio tecnico, investendo su una grande fase difensiva e sui gol che prima o poi arrivano. E mancano ancora quelli del miglior Vlahovic. Da qui a fine anno la Juve affronterà Cagliari, Inter, Napoli e Roma in casa, Monza, Genoa e Frosinone in trasferta: è evidente che saranno i prossimi risultati a indirizzare la politica mercantile facendo prevalere la linea di Allegri oppure quella dell’azzardo, ancorché “contenuto”».

The post Zazzaroni sorprende: «Allegri non chiederà rinforzi per gennaio a Giuntoli. Ecco il motivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG