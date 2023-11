Diffidati Juve Cagliari: chi rischia di saltare il Derby d’Italia con l’Inter che si disputerà dopo la sosta

Un solo diffidato in casa Juventus in vista del match in programma oggi col Cagliari allo Stadium: si tratta di Federico Gatti.

In caso di ammonizione il difensore bianconero sarà squalificato per il Derby d’Italia in programma dopo la sosta contro l’Inter.

