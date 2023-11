Zhang ossessionato dalla seconda stella: il presidente dell’Inter vuole lo scudetto a tutti i costi e lo richiede costantemente ai suoi

Come racconta La Gazzetta dello Sport questa mattina Steven Zhang, nonostante non sia a Milano, è in costante contatto col gruppo squadra dell’Inter. Ieri, ad esempio, un messaggio a Federico Dimarco per gli auguri di compleanno. Mercoledì sera dal numero 1 interista un altro WhatsApp al capitano Lautaro dopo il rigore salisburghese. E poi, soprattutto, l’en- nesima telefonata a Simone Inzaghi, il “suo” allenatore, l’uomo che lo stesso Steven Zhang ha definito teneramente un “dono”. La parola è dolce, ma il presidente ormai ne preferisce altre due che messe insieme diventano più bellicose: “seconda stella”.

In contatto con ogni pezzo della società a partire dai due a.d. Marotta e Antonello, le ripete continuamente: sono la torcia per indicare la via. Steven usa l’espressione in italiano anche nei messaggi di testo e nelle telefonate, di norma in inglese. Il presidente nerazzurro chiede questo scudetto con rinnovata insistenza, ben più di quanto faceva nell’ultimo anno di Conte o nel primo di Inzaghi. E vorrebbe festeggiarlo lui: lui al timone, non altri. La cosa è tutt’altro che banale vista la scadenza che sta per arrivare come una mannaia e l’agitarsi di qualche investitore nei corridoi dell’alta finanza.

