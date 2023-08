L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha espresso il proprio pensiero in merito alla vicenda legata a Lazar Samardzic

Intervenuto sul proprio profilo Instagram rispondendo alle domande dei fan, Walter Zenga ha espresso il proprio giudizio su quanto sta succedendo nella trattativa per il passaggio di Lazar Samardzic all’Inter.

LE PAROLE – «La mia riflessione è semplice: tu, giocatore, se vuoi e desideri un club dici ai tuoi procuratori semplicemente che ci vuoi andare, punto. Altre storie non ne vedo. Se ci sono ripensamenti fa bene la società a non muoversi di un centimetro. Pazienza ha due significati… Il secondo è: pazienza, ce ne faremo una ragione. Non è una questione di soldi ma di rispetto per l’offerta fatta e approvata precedentemente».

