Il capitano della Primavera, il centrocampista Kevin Zeroli descrive le sensazioni provate il giorno dell’esordio ma non solo.

Kevin Zeroli si è confessato in una video intervista diffusa sul canale YouTube del Milan. “Se devo dirlo con una parola famiglia. E’ una società che mi ha cresciuto e che mi sta dando tanto”.

I paragoni con Gullit

“Quando giocavo all’estero c’era qualche telecronista che scherzava dicendo che fossi il figlio di Gullit. Lui era un grandissimo. Contento di essere paragonato a lui, ma c’è tanta differenza“.

I punti di riferimento

“Da piccolo mi piaceva tantissimo Iniesta per il modo di giocare e la personalità. Oggi mi ispiro a Bellingham. So che devo crescere tanto”.

Ruud Gullit

L’esordio in Prima Squadra

“Quando mi ha chiamato Pioli mi sono tremate le gambe e mi è salita l’ansia, ma una volta entrato mi sono lasciato andare. Davanti a San Siro e ai tifosi è stato bellissimo. Mi ricordo il ‘Kevin vieni’ di Pioli. Una volta entrato non sentivo e capivo più nulla. Mi sentivo dentro una bolla. Florenzi è un fratello maggiore, mi prende in giro per come parlo, ma mi dà tanti consigli”.

Gli insegnamenti di Abate

“Mi ha cambiato la mentalità e il come attaccare la porta, come fare gol. Cose a cui prima forse non davo troppo importanza. Mi ha insegnato ad essere leader. Mi ha aiutato tanto. Mi ha cambiato tanto, anche nell’essere uomo e giocare con i grandi”.

