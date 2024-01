Zhang, il piano del patron nerazzurro per tenersi l’Inter: cerca un nuovo finanziatore prima che scada il prestito con Oaktree

Steven Zhang continua a ribadire la propria volontà di rimanere al timone dell’Inter, rispedendo al mittente ogni interesse proveniente da possibili investitori. La Repubblica fa il punto su quello che è il piano del patron nerazzurro, il quale adesso sarebbe alla ricerca di una nuovo finanziatore.

A maggio si chiuderà il prestito con Oaktree, così Zhang ha due mesi per trovare un nuovo finanziamento per scongiurare la cessione del club o il passaggio delle quote al fondo americano. Ipotesi cessione che comunque non è del tutto da escludere: come riferisce il quotidiano, infatti, se a marzo non si sarà ancora trovato un nuovo finanziatore, la possibilità di una vendita delle quote dell’Inter da parte della famiglia Zhang prenderebbe quota. Intanto Raine Group continua a lavorare alla ricerca di nuovi investitori: finora l’unico interesse concreto era arrivato da BC Partners a fine 2020.

