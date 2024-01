Il giornalista de La Repubblica Franco Vanni è tornato sulle questioni societarie riguardanti il club meneghino.

Franco Vanni nel corso di una diretta sul canale Twitch di FcInter1908 ha analizzato tutti gli scenari possibili riguardanti il futuro societario dell’Inter. “Da quello che ho ricostruito, la prima opzione è rifinanziare il debito che la proprietà ha contratto con Oaktree: siamo intorno ai 350 milioni. Insieme a Goldman Sachs il presidente Zhang sta cercando un nuovo prestatore che consenta di prendere i soldi e restituirli ad Oaktree: i soldi non vanno dati mano a mano tutti insieme, quindi va trovato qualcuno che presti questa cifra”.

La “deadline”

“Il mercato del credito quota gli interessi tra il 16 e il 18%: non sarebbe neanche proibitivo, ma sarebbe un onere. Il tema sono i tempi: se Zhang vuole veramente rifinanziare, deve farlo entro fine febbraio e questa è una notizia certa. Servono non meno di sei settimane per strutturare il meccanismo di prestito: se viene trovato entro la prima settimana di marzo un soggetto ritenuto credibile pronto a prestare soldi, si può strutturare l’operazione e quando a maggio scadrà il prestito di Oaktree, subentrerà questo nuovo soggetto, che può essere un fondo o una banca”.

Altri scenari

“Se non dovessero esserci i tempi o dovesse arrivare un’offerta per l’acquisto dell’Inter, sarebbe percorribile anche questa seconda via: sono reali le dimostrazioni d’interesse degli ultimi tre anni da parte di vari soggetti, ma al momento non ci sono due diligence in corso. Lo scenario che nessuno vorrebbe e che al momento nessun indicatore ipotizza, è quello in cui Oaktree, in ragione della mancata solvenza del prestito, si tiene l’Inter: gli interlocutori di Oaktree con l’Inter non sono quelli che si occupano di Equity e azioni, ma si occupano del debito. La prospettiva di Oaktree è dunque quella di rientrare in possesso dei suoi soldi più un ricchissimo interesse”.

L’articolo Zhang: l’ipotesi più probabile resta il rifinanziamento del debito con Oaktree proviene da Notizie Inter.

