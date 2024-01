Monza Inter, UFFICIALE: un big di Palladino out con i nerazzurri. Lui non sarà della partita

Il portiere del Monza Michele Di Gregorio sarà sicuramente indisponibile per la partita in programma sabato sera contro l’Inter.

Per lui sono escluse fratture e lesioni: è questo l’esito del consulto effettuato nella giornata di oggi a Barcellona. Ma il rischio è che stia fermo anche un mese, in tal caso salterebbe Inter, Empoli, Sassuolo e Udinese e sarebbe da valutare per Monza-Verona dell’11 febbraio.

L’articolo Monza-Inter, UFFICIALE: un big di Palladino out con i nerazzurri proviene da Inter News 24.

