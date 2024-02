L’ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, commenta così l’ormai prossimo trasferimento di Zielinski all’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli Barcellona di Champions League, l’ex centrocampista dei partenopei, Marek Hamisk, si è espresso così su Piotr Zielinski ed il suo prossimo trasferimento a parametro zero all’Inter in estate. Lo slovacco è stato al centro di numerosi voci sul cambio in panchina degli azzurri, con l’esonero di Mazzarri e l’approdo di Calzona.

ZIELINSKI – «Mi rivedo in lui, per me è un talento puro e un grandissimo giocatore. L’Inter fa un grande affare»

L’articolo Zielinski Inter, Hamsik promuove il colpo: «Mi rivedo in lui, i nerazzurri fanno un affare. Vi spiego perché» proviene da Inter News 24.

