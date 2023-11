Giocondo Martorelli, agente sportivo, ha parlato di mercato a Tmw Radio e soprattutto si è espresso in merito alle voci dell’interesse dell’Inter per Zielinski

Giocondo Martorelli, agente sportivo, ha parlato di mercato a Tmw Radio e soprattutto si è espresso in merito alle voci dell’interesse dell’Inter per Zielinski. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il rischio Zielinski è molto più alto. Lui va in scadenza e occhio all’Inter che è molto lesta a cercare i giocatori che sono ancora importanti e non sono più giovanissimi. Non mi stupirei se questa mia ipotesi si potesse concretizzare»

L’articolo Zielinski Inter, Martorelli: «Non mi stipirei di questa ipotesi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG