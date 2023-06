Zilliacus: «Vogliamo investire nel calcio. Inter? Grande club con una storia fantastica». Queste le parole del miliardario finlandese

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, su Twitter ha parlato del piani futuri tra cui il possibile acquisto dell’Inter.

«XXI Century Football Capital si sta concentrando sugli investimenti nel calcio. Sappiamo come rendere i club di successo e redditizi e come rendere felici i tifosi. Ci concentriamo sui grandi club con una vasta base di fan. Siamo orientati al profitto poiché solo i club redditizi hanno successo nel lungo periodo. XXI Century Football Capital ritiene che il prezzo del Manchester United abbia raggiunto livelli in cui gli investimenti non hanno più senso. Abbiamo quindi rivolto la nostra attenzione ad altri club. Ultimamente il mio nome è stato accostato all’Inter. È un grande club con una storia fantastica. Il proprietario ha tuttavia dichiarato che il club non è in vendita. Rispettiamolo tutti e sosteniamo l’Inter nella finale di domani. Prevedo una vittoria di misura per i nerazzurri».

L’articolo Zilliacus: «Vogliamo investire nel calcio. Inter? Grande club, ma per Zhang non è in vendita» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG