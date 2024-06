Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa riguardanti il tema commissioni relativo al trasferimento di Zirkzee al Milan.

Le parole di Ibrahimovic di ieri in conferenza stampa continuano a far discutere. In particolare c’è un passaggio che più di altri alimenta dubbi e interpretazioni contrastanti. Lo svedese ieri alla domanda relativa alla trattativa per portare in rossonero Zirkzee, ha affermato in modo perentorio che il Milan non fa beneficenza. Sappiamo bene e lo stiamo documentando da tempo invece la importanti richieste di commissioni del procuratore di Zirkzee e di come al momento non voglia rinunciare a esse. Anche Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Ibrahimovic, offrendo il proprio punto di vista.

Joshua Zirkzee

Quanto vale per il Milan?

Fabio Ravezzani, attraverso dei post sul proprio profilo X, ha commentato le parole di Ibra in merito alla trattativa dei rossoneri per Zirkzee. Ha affermato infatti che “oggi Zirkzee costa 55 milioni. Inutile distinguere a chi vanno (Bologna-Bayern-agente). Il tema è semplice: per il Milan vale quella cifra o spendendo meno trova uno migliore? Di certo quando Ibra definisce <beneficenza> la parte extra di 15 mln non migliora il clima della trattativa“.

La posizione del Milan

Il Milan ha da tempo avviato un politica chiara in sede di mercato, diversa da altri club ma con la ferma intenzione per perseguire i propri intendimenti. Il discorso di Ravezzani è valido fino a un certo punto in quanto il Milan non si è tirato indietro dinanzi alla richiesta di commissioni, sta semplicemente trattando e capendo come arrivare ad un accordo, il che non prevede affatto accettare silentemente le richieste altrui. Al momento Zirkzee resta l’obiettivo numero uno dei rossoneri.

L’articolo Zirkzee-Milan, Ravezzani: “Quanto vale per il Club? Ibra non aiuta la trattativa” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG