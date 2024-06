Mats Wieffer è più di un’idea per il Milan a centrocampo. Ideale per un 4-3-3, potrebbe essere la vera alternativa a Fofana.

Il Milan nel prossimo mercato sarà operativo su più fronti, ogni reparto vedrà volti nuovi per dare seguito alla rivoluzione tecnica avviata nella passata stagione. Anche il centrocampo sarà uno di quei reparti in cui il Club di Via Aldo Rossi vuole intervenire. Sul taccuino di Ibra e Moncada è finto il talentuoso centrocampista del Feyenoord Mats Wieffer. Il Corriere dello Sport ha svelato dettagli significativi in merito alla trattativa tra i rossoneri e gli olandesi per il centrocampista olandese classe 1999.

Geoffrey Moncada

Ballottaggio Fofana-Wieffer

Il mercato del Milan si concentrerà essenzialmente nel rafforzare la rosa di Fonseca con acquisti mirati a migliorare quelle falle che l’ultima stagione ha messo in evidenza. A centrocampo ad esempio la squadra mercato rossonera è intenzionata ad aggiungere un mediano che possa interpretare al meglio il ruolo in 4-3-3, modulo verosimilmente utilizzato proprio dal tecnico portoghese. Mats Wieffer del Feyenoord sarebbe il profilo ideale. Nell’ultima stagione ha infatti disputato 42 partite, con 6 gol e 4 assist. Un ruolino di marcia che lo pone di netto ballottaggio con Fofana, altro grande obiettivo rossonero per la mediana. Anche la cifra da investire non è molto diversa, il Feyenoord per Wieffer chiede in prima istanza 25 milioni, Fofana è chiudibile con il Monaco a circa 20 milioni.

Gli altri ballottaggi

Fofana-Wieffer non è l’unico ballottaggio in casa Milan. Anche per il ruolo di terzino destro il casting rossonero prevede più opzioni per un unico posto. In questo caso possiamo parlare di un vero e proprio triello, considerando che si giocano al momento un posto nel Milan Matty Cash dell’Aston Villa, Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille.

