Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, ha svelato che Pobega potrebbe fare la valigie nel prossimo mercato. Su di lui ci sarebbe l’interesse della Fiorentina.

Il mercato del Milan non sarà di sole entrate ma sarà caratterizzato anche da alcune uscite. La rivoluzione tecnica avviata nello scorso mercato continuerà con maggiore decisione anche nel prossimo. L’intento è presto detto: puntellare la rosa nei dettagli in cui ancora latita. Per raggiungere tale scopo non è esclusa qualche cessione, magari di giocatori che sono stati nell’ultima stagione meno protagonisti di altri. In tal senso Pobega potrebbe essere uno di quei profili di cui il Milan potrebbe liberarsi nella prossima campagna acquisti. A riferire i dettagli del possibile addio è stato Gianluca Di Marzio, che ha aggiunto anche la possibile destinazione del centrocampista rossonero.

Tommaso Pobega

La Fiorentina su Pobega

La Fiorentina – dice Di Marzio – sta iniziando a guardarsi attorno per capire quali alternative potrebbero esserci qualora Bonaventura decidesse di non rinnovare con il club viola. Tommaso Pobega del Milan potrebbe essere in tal senso la risposta a tutti i problemi del patron Commisso, il quale avrebbe già avviato i primi contatti per sondare la disponibilità di Pobega ad accettare la Fiorentina. Il giornalista aggiunge però che sia ancora presto per capire formula e cifra del trasferimento.

L’infortunio che ha fermato Pobega

L’ultima stagione di Pobega in rossonero è stata ostacolata senza dubbio dall’infortunio che lo ha tenuto molto tempo lontano dai campi. Il centrocampista infatti ha rimediato una lesione del tendine retto femorale sinistro, infortunio che lo ha tenuto fuori da metà dicembre 2023 fino a metà maggio 2024. Proprio questo aspetto relativo alla sua forma atletica potrebbe spingere il Milan a considerare una sua partenza, ormai chiuso da altri giocatori della rosa rossonera.

