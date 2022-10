Gianfranco Zola parla così di Fikayo Tomori nel pre partita di Chelsea-Milan. Le sue dichiarazioni a Prime Video

«Sicuramente è sotto pressione oggi, non so quante partite abbia fatto in uno stadio così. Anche l’anno scorso ha fatto la sua parte quando chiamato in causa, sembra un freddo: io ho fiducia in lui.»

