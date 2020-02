Serie A. Napoli-Torino 2-1: gol di Manolas e Di Lorenzo, terza vittoria consecutiva per Gattuso

Di Redazione CalcioBlog sabato 29 febbraio 2020

Napoli-Torino 2-1, reti di Manolas e Di Lorenzo, la squadra di Gattuso infila il 4° risultato utile consecutivo, tabellino, gol highlights

Napoli-Torino finisce 2-1 al San Paolo nella gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2019/2020. La squadra di Gattuso infila così il quarto risultato utile consecutivo dopo le due vittorie in campionato e il pareggio in Champions col Barca.

Il vantaggio azzurro, dopo un avvio pimpante da parte dei Granata, arriva al 19’. Su calcio di punizione di Insigne, Manolas di testa segna l’1-0. Nel secondo tempo è prima Milik a impegnare Sirigu, poi Di Lorenzo, dopo un’occasione sprecata, raddoppia all'82’. La reazione del Torino si concretizza con il gol di Edera al 91’.

Per il Toro, a quota 27 punti, + 5 dalla terzultima Genoa, quella rimediata oggi è la terza sconfitta di fila. Il Napoli, sesto, si porta a -3 dalla Roma, che domenica affronta fuori casa il Cagliari.

TABELLINO NAPOLI-TORINO 2-1

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Lobotka (35' st Allan), Zielinski; Politano (39' st Elmas), Milik (29' st Mertens), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Demme, Mario Rui, Callejon, Lozano, Luperto, Ghoulam. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli (21' st Meite), Rincon (38' st Verdi), Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza (38' st Edera). A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Berenguer, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo

MARCATORI: 19' pt Manolas (N), 37' st Di Lorenzo (N), 46' st Edera (T).

AMMONITI: Ansaldi, Rincon, Zaza (T). Allan (N).