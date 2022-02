Roman Abramovich ha comunicato che non sarà più il presidente del Chelsea in seguito ai problemi che potrebbero sorgere per la situazione Russia-Ucraina.

Il patron del Chelsea, il russo Roman Abramovich si fa da parte per le complicazioni che potrebbero riguardarlo in seguito alla guerra Russia-Ucraina. “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea FC, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi“.

