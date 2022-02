Christian Eriksen ieri è tornato in campo giocando contro il Newcastle in Premier League dopo i tragici eventi dell’Europeo.

Christian Eriksen ieri pomeriggio è tornato a calcare un campo da calcio dopo l’infarto avuto la scorsa estate ad Euro2020. Il suo Brentford ha perso 2-0 in casa contro il Newcastle e lui è entrato al 52′ riuscendo a mostrare, nonostante la lunga inattività, qualche lampo della sua classe con qualche lancio lungo calcolato ed seguito al millimetro. Ecco la sua felicità ai microfoni di Sky Sports.

Christian Eriksen

“Se togliamo il risultato, sono un uomo felice. Essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa. Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in campo. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona fortuna e goditi la partita. E’ stato tutto molto speciale“.

