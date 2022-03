L’ex attaccante tra le altre di Cagliari e Atalanta Robert Acquafresca ha espresso il suo parere su alcune squadre di Serie A.

L’ex centravanti Robert Acquafresca ha rilasciato un’intervista a 1 Station Radio; ecco le sue dichiarazioni. “Vedendo le difficoltà del Venezia penso che il Cagliari abbia tutte le carte in regola per salvarsi. Non voglio pensare che non si possa salvare anche visto il calendario. Vedo anche Venezia, Sampdoria e Spezia nella bagarre della lotta salvezza“.

Walter Mazzarri

“Di Lorenzo si sa, è molto importante, l’ha dimostrato in campo. Viene a mancare una certezza in un Napoli che lotta per lo scudetto. Il Napoli sta lottando per qualcosa di importante e chiunque lo sostituisca farà bene. L’Atalanta è in un momento difficile, è innegabile, penso anche che qualche episodio non gli sia girato a favore. Aspettiamo a fargli il funerale, va vista alla fine. Comunque vada c’è da dire che Gasperini e i giocatori hanno fatto miracoli e ci hanno abituato bene“.

