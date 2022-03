Il terzino destro del Napoli Alessandro Zanoli probabilmente giocherà titolare le prossime gare per l’infortunio di Di Lorenzo.

Alessandro Zanoli racconta il suo momento e quello del Napoli a Radio Kiss Kiss. “Spalletti è stato fondamentale nel mio percorso, sono cresciuto tanto allenandomi con questi professionisti, gli sono molto grato e sarò sempre a sua disposizione. Mi richiama sempre, questo per me è fondamentale perché mi tiene alta la tensione. Di Lorenzo è fortissimo, uno dei migliori in Europa”.

“Per me guardarlo è fonte d’ispirazione, vedere i suoi movimenti, le sue giocate, anche quando sono in panchina, è fondamentale per me. Giuntoli? Ci conosciamo da anni, ormai è un secondo padre per me. Mi ha portato lui qui, ha fiducia in me e io stimo lui. Lo Scudetto? Per me, come per tutti, sarebbe un sogno. Giochiamo partita per partita, ci crediamo. Posso giocare a destra o a sinistra, sono a disposizione, faccio più ruoli. Secondo me sfrutto meglio le mie caratteristiche a destra perché sono un destro naturale. A sinistra so giocare, ma farei un po’ più fatica. Idolo? Da bambino il mio modello era Zambrotta, un giocatore fantastico che ha fatto anche una carriera importante“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG