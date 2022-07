Queste le parole di Adani ex calciatore e commentatore televisivo che ha parlato del Milan alla gazzetta dello sport.

Lele Adani parla del mercato del Milan, queste sono le parole dell’ex calciatore di Fiorentina e Inter tra le altre, ed oggi commentatore televisivo. Così alla Gazzetta dello Sport: “Lasciando da parte i big, De Ketelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle di questa sessione di mercato, la gemma più preziosa e pronta a sbocciare. Ha semplicemente tutto quello che serve per sfondare, a cominciare dalla testa e per finire ai piedi.“

Maglia Milan 2022

Aggiunge: “Quello che mi colpisce di lui, al di là dei gol o degli assist per i compagni, è la postura del corpo nel ricevere palla pensando già alla giocata successiva. È così che si crea il vantaggio sull’avversario da mantenere nei primi 30 metri, pur non essendo un giocatore velocissimo per natura. E poi sarebbe perfetto nel Milan di Pioli, in quel ruolo dietro alla prima punta e davanti a due della mediana.” Conclude.

