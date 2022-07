La promessa fatta da Marotta a Bremer per portalo all’Inter sta scadendo, i nerazzurri ecco faranno per acquistarlo.

Le promosse vanno mantenute, e anche secondo i tempi stabiliti, è questo il caso del brasiliano del Torino, Bremer e l’Inter. I nerazzurri non hanno ancora chiuso la cessione del centrale difensivo Skriniar al Paris Saint Germain, c’è ancora un leggero disaccordo tra le cifre, che non permette la chiusura. Fino a questo momento tutto era legato a quella chiusura, ma il tempo sta scadendo e i nerazzurri devono agire.

Bremer

Devono muoversi perché la Juventus con la possibile cessione di De Ligt ha necessariamente bisogno di un centrale affidabile, ma nonostante l’offerta dei bianconeri per Bremer sia convincente, c’è una parola data all’Inter. Ma le parole scadono, quindi Marotta deve decidere di chiudere la trattativa ancora prima di quella di Skriniar per il passaggio in nerazzurro del brasiliano se non vuole perderlo. In trattativa ci sarà sicuramente Casadei, di cui si discute un prezzo di recompra tra qualche anno.

