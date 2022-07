Juventus e Bayern Monaco sono in trattativa per il difensore Matthijs de Ligt ma ci sono ancora parecchi milioni di distanza tra le parti.

“Ci sono stati contatti con il ragazzo. Posso confermare che il suo desiderio è quello di venire a giocare al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo ancora con la Juventus e vedremo come andrà“.

Arrivabene Nedved

Queste è quanto ha dichiarato a BR24Sport l’ex portiere Oliver Kahn, oggi amministratore delegato del Bayern Monaco. Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha confermato che ci saranno altri incontri tra le parti per capire se si può assottigliare la forbice tra domanda e offerta che per ora è molto ampia. I bianconeri chiedono 100 milioni ed al momento non intendono alare questa valutazione.

