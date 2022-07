Parla il noto giornalista Carlo Pellegatti su youtube ecco cosa dice sul mercato del Milan. Queste le sue parole.

Carlo Pellegatti parla così sul suo canale Youtube del mercato del Milan. Ecco le parole del noto giornalista: “Mi permetto di suggerire un nome di un giocatore che conosco bene, che mi sembra abbia tutte le caratteristiche per essere un giocatore del Milan. Questo giocatore si chiama Loftus–Cheek. Ha un costo relativo, di quindici o diciotto milioni di euro ed un ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo di euro.“

sede Milan

Aggiunge: “L’ho visto giocare tante volte, è in vendita. Il Chelsea non credo abbia l’intenzione di confermarlo alla scadenza del contratto. È un giocatore di rendimento, bravo nel box to box, completo. È un giocatore che farebbe sicuramente alzare la caratura del Milan, che prenderebbe un centrocampista di livello, un giocatore molto poliedrico e duttile.” Conclude così.

