L’ex Inter riparte dal Manchester United, per lui pronto un triennale.

Il Manchester United annuncia il tesseramento di Christian Eriksen che non aveva rinnovato il contratto col Brentford; ecco le sue prime parole da Red Devil. “Ho ancora grandi ambizioni, c’è ancora tanto da conquistare e questo è il posto perfetto per continuare il mio viaggio. Il Manchester United è un club speciale e non vedo l’ora di iniziare“.

Christian Eriksen

“Conosco Erik Ten Hag. Ho visto all’Ajax come lavora e conosco l’attenzione ai dettagli e la preparazione che lui e il suo staff ci mettono ogni giorno. È evidente che sia un tecnico straordinario. Avendo parlato con lui e avendo scoperto la sua visione per questa squadra e il modo in cui vuole giocare, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora obiettivi importanti della mia carriera e penso che ci sia ancora tanto che posso ottenere. E lo United sia il posto perfetto per continuare la mia carriera“.

