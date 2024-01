Lele Adani ha sollevato un interrogatvo sull’Inter, interpellando i tifosi e gli esperti di calcio: ecco di cosa si tratta

Sulle frequenze di Radio Deejay, Lele Adani si sintonizza così sull’Inter e la corsa allo scudetto.

INTER – «Possiamo dire che dipende un po’ da se stessa l’Inter? Cioè: compete contro di lei. Secondo me può condurre bene questa volata, però se molla occhio. Calcoliamo anche che l’Inter l’ha perso due anni fa e in quel modo, l’anno scorso è arrivata a diciotto punti. La Supercoppa Italiana dà fastidio? In realtà questa formula la fanno già in Spagna da alcuni anni. Andiamo al sodo: i soldi controllano tutto».

L’articolo Adani interroga: «Possiamo dire questa cosa sull’Inter?» proviene da Inter News 24.

