L’ex difensore Lele Adani sottolinea come i nerazzurri si trovino ora nel loro miglior momento.

Lele Adani ha commentato alla BoboTv l’approdo in finale dell’Inter. “L’Inter arriva a questo finale di stagione nel suo momento migliore. Nel chiuso del suo gioco, visto che nessuno inventa, sa esprimere modi diversi di attaccare. E’ forte e lo dimostra. E’ arrivata in finale di Champions con merito”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Una volta superata la partita di Oporto, un po’ stile Roma, si è rimessa a posto e ha giocato. La partita più bella è stata al Da Luz contro il Benfica. Non è in finale per caso. Inzaghi discusso ingiustamente più di Pioli? Una squadra come l’Inter deve essere sempre al centro dell’analisi critica, perché è tanto forte, credo che invece, soprattutto dai tifosi del Milan, Pioli abbia avuto poca riconoscenza“.

