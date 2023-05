Le parole di Pandev sulla finale: «L’Inter col City ci deve assolutamente credere

Intervistato ai microfoni di gianlucarossitv, l’ex Inter, Goran Pandev, ha espresso le sue impressioni sulla prossima finale di Champions che vedrà protagonisti i nerazzurri.

LE PAROLE– «Sicuramente sì, l’Inter ci deve credere. È arrivata meritatamente in finale, perché vincere due derby non è facile. Pensiamo anche a cosa c’era dietro, alla pressione, ai discorsi sul derby e sulla rivincita dopo tanti anni dall’eliminazione con quei due pareggi in semifinale che hanno fatto andare il Milan in finale. Non è era facile, però l’Inter ha dimostrato di essere una squadra forte. Perché solo una squadra forte può fare due partite così»

