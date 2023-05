L’ex centrocampista Wesley Sneijder incoraggia i nerazzurri in vista della finale di Champions contro il Manchester City.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Wesley Sneijder che ha elogiato il centrocampo nerazzurro. “Martedì è stata una serata magnifica, che non dimenticherò: non capita spesso di andare in una vera “curva”. E poi San Siro in certe notti diventa unico: contro il Milan mi ha ricordato l’atmosfera della semifinale vinta contro il Barcellona 13 anni fa. Poi con il mio amico Materazzi, un “pazzo” buono, è stato ancora più divertente. L’Inter è una squadra da finale di Champions. Per organizzazione, intensità, qualità e profondità della rosa vale il top. Anche considerando l’andata, la qualificazione non è stata mai in dubbio”.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“I tifosi devono essere orgogliosi e sognare. Se ci credi davvero, i sogni a volte si avverano! Non esistono partite impossibili. Esistono partite difficili, e questa certamente lo è. Ma, soprattutto in una gara secca, l’Inter può fare ogni impresa. Anche noi nel 2010 col Barça eravamo spacciati in partenza e, invece, poi però si gioca… Guardiola continua a innovare e ha un gruppo straordinario. Ma qualcosa dietro può concedere e lì c’è margine per colpire. Poi fisicamente l’Inter è molto strutturata, può reggere l’urto. Centrocampo? Inzaghi li sta facendo ruotare benissimo. Mkhitaryan può fare tutti i ruoli, Barella ha un’energia incredibile, Brozovic è l’equilibrio. Forse il giocatore a cui somiglio di più e Calhanoglu: il suo cuore batterà forte in finale, si gioca nel suo Paese e avrà una motivazione in più“.

L’articolo Sneijder: “I tifosi devono sognare, l’Inter può reggere l’urto fisicamente contro il City, forse somiglio a Calhanoglu” proviene da Notizie Inter.

