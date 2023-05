Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato dopo il successo degli emiliani sulla Cremonese: le sue dichiarazioni

Marko Arnautovic ha parlato a Dazn dopo Cremonese-Bologna.

LE PAROLE – «Provo tante emozioni. Dopo 4 mesi fuori sto tornando a fare il titolare, ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere. Sto migliorando giorno dopo giorno, ma non è facile per me dopo tanto tempo fermo. Siamo cresciuti tanto, giochiamo un bellissimo calcio e vogliamo sempre andare a segno».

