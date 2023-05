Roma-Inter Women 2-1, le parole di Rita Guarino: «Sconfitta amara, serviva una vittoria»

Intervistata dai microfoni di InterTv, l’allenatore dell‘Inter Women, Rita Guarino, ha commentato la sconfitta delle ragazze contro la Roma.

LE PAROLE- «Sconfitta Lascia l’amaro in bocca, ci siamo portate in vantaggio ma serviva una vittoria. Un pareggio avrebbe dato morale per la prestazione, spiace aver preso un gol allo scadere della partita. La disattenzione che abbiamo pagato cara ha cancellato gli sforzi profusi durante il match, in ottica dell’ultima gara di campionato deve darci forza, fiducia e coraggio. Le ragazze hanno fatto il loro dovere in campo ma dobbiamo migliorare sotto certi aspetti»

L’articolo Roma-Inter Women 2-1, Guarino: «Sconfitta amara, serviva una vittoria» proviene da Inter News 24.

