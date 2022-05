Il procuratore del centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana Jorginho, Joao Santos, ha detto la sua sul futuro del suo assistito.

Joao Santos ha parlato delle intenzioni di Jorginho a 1 Station Radio. “Ovviamente Jorginho serve a tante squadre anche in Italia. Ad ora non è arrivato nessun club italiano a chiedermelo. Ha un altro anno di contratto con il Chelsea, adesso la priorità è il rinnovo”.

Roman Abramovich

“Al momento però il club di Londra non può operare, quindi vedremo con la società. Jorginho ha giocato per sette anni ad alto livello e inoltre milita in Premier, che è un campionato più importante di quello italiano. È anche campione d’Europa ed ha vinto la Champions. Nel calcio mai dire mai, ma penso che oggi, per il valore di Jorginho, sia molto molto difficile arrivare al Napoli”.

