Queste le parole di Agostini responsabile dell’area tecnica del Cesena, che parla dell’Inter e del giovane Casadei.

Ecco le parole del responsabile dell’area tecnica Agostini del Cesena che parla di Casadei e dell’Inter: “Casadei arriva all’Inter dal settore giovanile del Cesena, che nell’anno del fallimento diede i propri talenti ai grandi club. L’Inter è stata brava ad anticipare tutti. Ragazzo di un talento incredibile anche se ha la statura di 1.90. Quest’anno da centrocampista ha fatto 17 gol, di cui otto di testa. Ed è un giocatore che deve fare quel passo per far vedere che vale tutti quei soldi.“

Formazione Inter amichevole

Alberto Di Chiara a Sportitalia parla dell’addio di Sanchez: “Sanchez? L’Inter doveva liberarsi di un peso economico. A livello tecnico per le cifre spese forse è stato un po’ sopravvalutato. Adesso l’Inter può affrontare meglio il mercato anche se non può fare cose sbalorditive. È un vantaggio liberarsene per l’Inter, bravo Marotta a muoversi sempre bene.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG