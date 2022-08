Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli è contento della fiducia che si è conquistato nello spogliatoio bianconero.

Manuel Locatelli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e non ha nascosto l’obiettivo stagionale dei suoi. “Ho più responsabilità in campo ma non mi spaventa, sono qui per questo. Noi non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo è vincere il campionato e stiamo lavorando in questa direzione. Ci siamo allenati bene e questa è la cosa più importante”.

Massimiliano Allegri

“Siamo un grande gruppo, tutti seguiamo Allegri con attenzione. Questi giorni sono stati importanti perché la squadra sia ancora più unita. Abbiamo fatto dei grandi acquisti e siamo molto felici. Ho molto apprezzato le parole di Allegri e Del Piero che mi indicano come uno dei leader della squadra, rappresentano un grande stimolo per me. Ho scelto la Juventus per questo, so quali sono le mie responsabilità e mi trovo benissimo con i miei compagni. Firmare per la squadra del mio cuore è stato un momento molto emozionante”.

