Il centrocampista del Chelsea Jorginho è orgoglioso di indossare la maglia dei Blues.

Sky Sport ha intervistato Jorginho che non ha voluto guardare troppo in avanti per quanto riguarda gli obiettivi stagionali. “Mi sento bene, è un periodo in cui si lavora molto, con temperature non abituali per Londra. Sono molto motivato per un’altra stagione con questa maglia, che è un sogno per ogni bambino in Brasile, come lo era per me. Per arrivare ad un obiettivo cosi importante come la vittoria del campionato devi pensare all’oggi”.

“Abbiamo tante cose da migliorare dall’anno scorso. Sono arrivati 9 acquisti, alcuni sono andati via e ci mancheranno. Abbiamo il rientro di Chilwell. C’è tanta motivazione per lavorare. L’obiettivo per me è chiaro, è guardare alla prima partita e vincerla. Il grande avversario del Chelsea è il Chelsea, perché se non ci battiamo, se non facciamo meglio dell’anno scorso, se non miglioriamo, se non siamo umili da riconoscere dove abbiamo sbagliato e fare meglio, di cosa parliamo? Ci mettiamo davanti alla tv e guardiamo al campionato“.

