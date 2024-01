Secondo il noto giornalista Pasquale Guarro è stata decisa la cifra per il riscatto di Lucien Agoumé, ecco i milioni richiesti

Sembra sicuro Pasquale Guarro, la cifra per il riscatto di Lucien Agoumé potrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro. Tramite un post sul proprio profilo X (ex Twitter) ha parlato così dell’ormai ex Inter pronto a legarsi (in prestito con diritto di riscatto appunto) al Siviglia.

IL COMMENTO – «Il diritto di riscatto del Siviglia per Agoume è di circa 8 mln di euro».

L’articolo Agoumé-Siviglia ci siamo: ecco la cifra chiesta all’Inter per il riscatto proviene da Inter News 24.

