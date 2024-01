Massimo Orlando parla così della Juventus, ecco quale difficoltà incontreranno i bianconeri in lotta con l’Inter per lo Scudetto

Massimo Orlando non ha dubbi. Per la Juventus (diretta avversaria dell’Inter nella lotta Scudetto) non sarà facile affrontare la Salernitana. Ecco il motivo a Tmw Radio.

SALERNITANA-JUVENTUS – «Juve a Salerno? Io credo che la scoppola di ieri i granata se la siano segnata, domenica non sarà altrettanto facile per la squadra di Allegri».

L’articolo Orlando avvisa la Juve: «Questa difficoltà in arrivo». Speranza per l’Inter? proviene da Inter News 24.

