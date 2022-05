Il difensore del Villarreal Raul Albiol è amareggiato per l’eliminazione dalla Champions League uscita per mano del Liverpool dopo un ottimo primo tempo.

Raul Albiol analizza la gara persa ieri col Liverpool 2-3 nonostante il 2-0 del primo tempo. “Fa male, per il nostro pubblico, per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto uno sforzo incredibile, ci abbiamo provato fino alla fine, ma il loro primo gol ci ha fatto male”.

“E nella ripresa, fisicamente, ci sono stati superiori. Abbiamo pagato gli sforzi del primo tempo. E’ una notte triste e indimenticabile per noi. Dopo il 2-1 non siamo riusciti a reagire. Se loro sono la miglior squadra al mondo? Vedremo in finale, chi vincerà sarà la miglior squadra d’Europa. Ma il nostro percorso è stato comunque incredibile”.

