Giornata d’allenamento per l’Inter a Riyadh, nonostante la vittoria ottenuta soltanto ieri sera in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. I nerazzurri hanno svolto una seduta pomeridiana in Arabia Saudita in vista della finale contro il Napoli che si disputerà lunedì sera. Di seguito il report del club nerazzurro.

RIYADH – La vittoria per 3-0 sulla Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana è già alle spalle. Una notte magica, durante la quale l’Inter ha regalato ai suoi tifosi una prestazione speciale, fantastica. I nerazzurri hanno centrato l’accesso alla finale di lunedì, quando sfideranno alle 22:00 locali (le 20:00 in Italia) il Napoli: chi vince alzerà la Supercoppa Italiana 2023/2024.

Il giorno dopo il successo, la squadra di Inzaghi è tornata sul terreno di gioco dello stadio dell’Al-Riyadh SC: un campo ormai familiare ai nerazzurri, impegnati nella quarta seduta di allenamento in questo impianto. Ad assistere alla seduta pomeridiana diversi ospiti, tra i quali tifosi locali e diversi bambini, che hanno avuto l’opportunità di salutare i giocatori nerazzurri.

Il programma di avvicinamento alla finale prevede, nella giornata di domenica, la conferenza stampa pre-match e l’ultima seduta di allenamento, che come sempre in questi giorni si svolgerà nel pomeriggio.

