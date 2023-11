Mattinata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica: si scherza ad Appiano

Ultimo allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter prima di partire per Lisbona, dove domani la squadra affronterà il Benfica in Champions League. Clima sereno quello che si respira dalla seduta odierna, con sorrisi e scherzi tra i nerazzurri.

Questo il simpatico video pubblicato sui canali social ufficiali del club nerazzurro, che riprende il momento in cui Arnautovic e Thuram scherzano con Calhanoglu, lanciando un coro riferito al centrocampista turco. Coro a cui si unisce poi il resto della squadra.

L'articolo Allenamento Inter, Thuram e Arnautovic scherzano con Calhanoglu e parte il coro – VIDEO proviene da Inter News 24.

