Domani è il giorno di Benfica Inter e Simone Inzaghi prova a sciogliere gli ultimi suoi dubbi di formazione: deciso l’attacco

In occasione di Benfica Inter di domani sera in Champions League, Simone Inzaghi pensa ad un ampio turnover per ruotare i propri calciatori e concedere un po’ di riposo a quelli più utilizzati finora. Come riferisce Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro avrebbe già scelto la coppia d’attacco a cui si affiderà.

Niente Lautaro e nemmeno Thuram. Toccherà a Arnautovic al fianco del recuperato Sanchez. Una coppia inedita, che ancora non si era mai vista insieme in campo.

L’articolo Benfica Inter, Inzaghi ha scelto la coppia d’attacco: le ultime di formazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG