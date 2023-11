L’Inter pensa ad Alessandro Buongiorno come possibile rinforzo in difesa: anche il Milan si iscrive alla corsa al centrale

L’Inter guarda con interesse ad Alessandro Buongiorno, giovane difensore del Torino che si sta mettendo in mostra con la maglia granata, soprattutto quest’anno, guadagnandosi anche la chiamata dalla Nazionale di Spalletti. I nerazzurri osservano il calciatore in ottica futura ma le pretendenti non mancano.

Oltre al club di viale della Liberazione, c’era già l’Arsenal sulle tracce del centrale granata: adesso si è inserito anche il Milan. A riferirlo è La Repubblica, che spiega come il presidente del Torino, Urbano Cairo, spera che si inneschi una vera e propria asta in estate. La cifra minima per una cessione del calciatore è di 35 milioni di euro.

L’articolo Buongiorno Inter, si inserisce anche il Milan alla corsa: la richiesta del Torino proviene da Inter News 24.

