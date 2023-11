Lautaro continua a brillare in questa sua prima stagione da capitano dell’Inter, ed il merito è per buona parte di Thuram

Un’intesa nata in estate e sbocciata fin dalle prime apparizioni con la maglia dell’Inter, quella tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il francese per caratteristiche è il partner d’attacco perfetto per il Toro, ed i numeri realizzativi della coppia d’attacco nerazzurra ne sono una prova. Il Corriere dello Sport fa un’analisi sui due bomber e sulla loro sintonia.

Sul quotidiano si legge: «Chi trova un amico trova un tesoro. Beh, Lautaro ne ha trovato uno tra i più preziosi in Thuram. Vero è che il Toro ha avuto un avvio di stagione stratosferico, con 15 centri in 17 presenze stagionali. Lo è altrettanto, però, che 4 delle sue 12 prodezze in campionato, vale a dire un terzo, le ha realizzate grazie al contributo (sotto forma di assist) dell’attaccante francese. L’ultimo esempio domenica contro la Juventus.

Venti reti (15+5) in coppia in 17 gare ufficiali, che significa partire sempre, almeno, da 1-0. In aggiunta 7 assist, con Thuram a fare da mattatore con 6. Questo è lo straordinario bottino di un tandem che, prima dell’inizio di campionato, non dava certezze, ma destava tanti punti interrogativi. Lautaro, infatti, sembrava aver trovato la sua metà ideale in Lukaku, che, dopo essere tornato, ha scelto di andarsene un’altra volta. Come avrebbe potuto, allora, ricrearsi la stessa magia con un altro attaccante, si chiedevano più o meno tutti. Il Toro e Tikus, in poche partite, hanno dato la migliore delle risposte. È stato un percorso, hanno dovuto conoscersi e capirsi, ma con il passare delle partite si è creato un asse fatto di feeling e sintonia. Quei due adesso parlano la stessa lingua, fatta di tecnica, di rapidità e di tempismo».

