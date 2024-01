Amoruso ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si concentra sullo scudetto e sulle possibilità di Inter e Juve

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Amoruso si rivolge alla Juve in ottica scudetto, dando un consiglio per battere l’Inter.

SCUDETTO – «Non nego che dopo la sospensione di Paul Pogba per doping e la squalifica di Nicolò Fagioli per le scommesse mi aspetto dalla Juventus qualche mossa di mercato a centrocampo. E non un semplice arrivo per far numero, ma qualcosa di importante, perché i due giocatori persi non sono qualunque. I nerazzurri hanno qualcosa in più e la Juve alle condizioni attuali deve sperare che abbiano un calo per giocarsi lo scudetto».

L’articolo Amoruso rinfranca la Juve: «Scudetto? Per battere l’Inter serve questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG